27 июля: рост цен на ЖКУ и гибель иеромонаха

В Нижегородской области утвердили новые стандарты стоимости ЖКУ на один квадратный метр общей площади жилья на ближайшие три года. Ожидаемо, что они вырастут. Правда, вслед вырастет и финансовая поддержка оплаты таких услуг малоимущим семьям региона. На АЗС в Нижнем Новгороде и области цены на топливо пока не растут сверх меры, что радует водителей, как и отсутствие на заправках больших очередей. Пока же сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить, что стало причиной смертельного ДТП, унесшего жизнь ещё совсем молодого настоятеля старинного нижегородского монастыря. О главных новостях — рассказывает nn.aif.ru.