Меньше соли, больше контроля: выбираем настоящую красную икру и остерегаемся подделок

введен контроль отстоя после размораживания для икры первого сорта. Этот показатель помогает выявлять нарушения технологии посола и обработки сырья, разработана формула пересчета бензоата натрия на бензойную кислоту. Это исключает возможность обхода ограничений по содержанию консервантов за счет использования разных форм одного и того же вещества, добавлен обязательный контроль температуры замороженной продукции и ужесточены требования к сырью для баночной икры: допускается использование только икры, полученной из живой или свежей рыбы, определены четкие нормативы массовой доли соли: для первого сорта — от трех до шести процентов, для второго — от трех до семи. То есть икра станет в буквальном смысле менее соленой.