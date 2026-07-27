«СКА-Хабаровск» потерпел третье поражение на старте сезона 2026/27

Третий тур Первой Лиги футбольный клуб «СКА-Хабаровск» провел на поле «Уфы». Матч завершился со счетом 1:0. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», на старте сезона у армейцев это третье поражение подряд.
Единственный за весь матч гол забил нападающий «Уфы» Дилан Ортис с одиннадцатиметровой отметки. Пенальти назначили спустя 15 минут игры.
Случившееся на поле отсылает к игре «СКА-Хабаровск» с «Ротором», когда соперник забил единственный гол, реализовав пенальти на 80-й минуте матча.
— Ближе всего к тому, чтобы забить свой мяч, футболисты «СКА-Хабаровск» были во втором тайме, однако выше всех похвал сыграл голкипер «Уфы» Александр Беленов, — добавили в пресс-службе «СКА-Хабаровск».
Следующий тур армейцы проведут на поле родного стадиона 2 августа. Им предстоит сразиться с ФК «Урал».