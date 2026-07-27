«СКА-Хабаровск» потерпел третье поражение на старте сезона 2026/27

— Ближе всего к тому, чтобы забить свой мяч, футболисты «СКА-Хабаровск» были во втором тайме, однако выше всех похвал сыграл голкипер «Уфы» Александр Беленов, — добавили в пресс-службе «СКА-Хабаровск».