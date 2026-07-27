Два человека погибли при стрельбе в центре Сиэтла

Стрельба случилась в американском Сиэтле в местном центре развлечений и искусств. Об этом информировали местные правоохранители.
«Полиция расследует стрельбу, есть несколько пострадавших. Огонь был открыт в Seattle Center», — сказано в релизе, который полиция разместила в социальной сети Х.
Позже стало известно, что есть не только пострадавшие, но и погибшие.
«Не менее двух человек погибли и пятеро пострадали в результате стрельбы в Seattle Center», — информирует издательство Seattle Times.
Ранее в США мужчина открыл стрельбу по толпе, девять человек получили ранения.
Также сообщалось, что пять человек пострадали при стрельбе в Нью-Йорке в День независимости США.
Напомним, во время стрельбы в Огайо в США погибли четыре человека, включая ребенка. Также сообщалось о гибели полицейского.