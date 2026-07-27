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Желающие попасть в Россию эстонцы столкнулись с проблемами: что их ждет на КПП у Нарвы

Посольство: КПП у Нарвы не вмещает желающих попасть в Россию граждан Эстонии.

Источник: Комсомольская правда

Поток желающих въехать в РФ через Нарву превышает возможности КПП со стороны Эстонии. Об этом заявил РИА Новости временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов.

«На критику от людей, вынужденных простаивать в многочасовой очереди без элементарных удобств, в Таллине отвечают рекомендацией воздержаться от поездок в Россию», — сказал дипломат.

Напомним, что режим работы КПП «Нарва-1» изменился с середины июня. Теперь он закрывается в 19:00, тогда как раньше работал до 23:00. По данным эстонских пограничников, сокращение на четыре часа связано с необходимостью «перераспределить нагрузку».

Напомним, что на границе Эстонии регулярно возникают очереди в сторону России. Так, в конце июня в Нарве у границы с РФ образовалась очередь из сотен человек, и она с каждым часом только росла.