Желающие попасть в Россию эстонцы столкнулись с проблемами: что их ждет на КПП у Нарвы

Поток желающих въехать в РФ через Нарву превышает возможности КПП со стороны Эстонии. Об этом заявил РИА Новости временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов.
«На критику от людей, вынужденных простаивать в многочасовой очереди без элементарных удобств, в Таллине отвечают рекомендацией воздержаться от поездок в Россию», — сказал дипломат.
Напомним, что режим работы КПП «Нарва-1» изменился с середины июня. Теперь он закрывается в 19:00, тогда как раньше работал до 23:00. По данным эстонских пограничников, сокращение на четыре часа связано с необходимостью «перераспределить нагрузку».
Напомним, что на границе Эстонии регулярно возникают очереди в сторону России. Так, в конце июня в Нарве у границы с РФ образовалась очередь из сотен человек, и она с каждым часом только росла.