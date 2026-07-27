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В Перми установлен температурный рекорд, но пик жары не пройден

Тропическая жара отступит к середине недели.

Источник: Комсомольская правда

Пермь 26 июля преодолела сточный температурный максимум на 0,2 градуса. Побит рекорд 55-летней давности в +32,6 градуса. Новая рекордная высота составила +32,8 градуса.

В Пермском крае сразу несколько территорий преодолели 33-градусную отметку: +33,9 градуса — Лысьва. Позади остались Кунгур, в Чернушка, Чайковский, в Оса и Ножовка.

Портал «Опасные природные явления Пермского края» сообщили о пике жары 27 июля. Тропическая воздушная масса поступит из Саратовской области, где столбик термометра держится около +40 градусов.

В Прикамье температура воздуха ожидается в пределах +31…+36 градусов, в Перми до +35 градусов. Влажность воздуха начнет незначительно снижаться, днем усилится ветер до 4−9 м/с.