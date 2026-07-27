В России штрафы для бизнеса смогут заменить соглашением с контрольными органами

При этом закон устанавливает ряд исключений. Такой механизм нельзя будет применить, если ходатайство о заключении соглашения подано уже после передачи материалов дела судье. Кроме того, льгота не будет действовать в отношении лиц, которые ранее уже нарушили условия аналогичного соглашения.