Больницу в ЕАО обязали оплатить лекарства пенсионерке

Суд в Еврейской автономной области обязал больницу вернуть пенсионерке деньги за лекарства, которые она купила перед плановым лечением. Кроме 2 929 рублей, учреждение выплатит женщине 10 тысяч рублей компенсации морального вреда.
В декабре 2025 года невролог направил пациентку в дневной стационар и указал в направлении, что на госпитализацию нужно приехать со своими препаратами. Женщина приобрела назначенные средства за собственный счёт.
Позже пенсионерка попыталась вернуть потраченные деньги, однако региональный департамент здравоохранения ей отказал. Чиновники заявили, что пациентка не доказала отсутствие лекарств в больничной аптеке, а возмещение расходов сочли нецелевой выплатой.
Женщина с таким решением не согласилась и обратилась в суд. Экспертиза подтвердила, что купленные препараты входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств, которыми пациентку должны были обеспечить бесплатно.
Суд признал, что больница не обеспечила женщине доступность положенного лечения, и удовлетворил её требования. Теперь медучреждение должно возместить стоимость препаратов и выплатить компенсацию.