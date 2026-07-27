В МВД рассказали, что делать в случае передачи данных или денег мошенникам

В Министерстве внутренних дел России поделились рекомендациями для людей, которые стали жертвами мошенников. Алгоритм действий публикует РИА Новости.
Так, если личные данные или денежные средства оказались в руках преступников, нужно срочно заблокировать банковскую карту, сменить пароли от приложений и электронной почты, связаться с банком и обратиться в полицию.
Правоохранители напомнили, что ни банковские работники, ни представители госучреждений никогда не запрашивают коды из СМС, не предлагают установить какое-либо приложение и уж, конечно, не советуют переводить имеющиеся у гражданина средства на некие безопасные счета.
Преступники же, напротив, рассылают фишинговые ссылки и используют программы удаленного доступа для получения доступа к банковским картам и паролям. При этом они представляются сотрудниками полиции или госструктур.
Ранее мошенники придумали новую схему, которая превращает обычных россиян в соучастников преступления. Злоумышленники переводят на карту жертвы деньги, а затем через мессенджер просят вернуть их на другой счет.
До этого в департаменте здравоохранения Москвы предупредили россиян о новой схеме мошенников. По данным ведомства, злоумышленники звонят от имени сотрудников поликлиник, приглашают на диспансеризацию и под этим предлогом выманивают паспортные данные, СНИЛС и коды из СМС.