Новости Нижегородской области 27 июля: рост цен на ЖКУ и гибель иеромонаха

В Нижегородской области утвердили новые стандарты стоимости ЖКУ на один квадратный метр общей площади жилья на ближайшие три года. Ожидаемо, что они вырастут. Правда, вслед вырастет и финансовая поддержка оплаты таких услуг малоимущим семьям региона. На АЗС в Нижнем Новгороде и области цены на топливо пока не растут сверх меры, что радует водителей, как и отсутствие на заправках больших очередей. Пока же сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить, что стало причиной смертельного ДТП, унесшего жизнь ещё совсем молодого настоятеля старинного нижегородского монастыря. О главных новостях — рассказывает nn.aif.ru.
Беспилотная опасность в Нижегородской области 27 июля.
Режим беспилотной опасности на территории Нижегородской области объявили в 00:37 27 июля. На 07:36 утра он не был отменён.
В 3:28 утра 27 июля в аэропорту «Чкалов» в Нижнем Новгороде введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов.
Ситуация с топливом в Нижегородской области 27 июля: в понедельник заправляют «нечётных».
По состоянию на 27 июля на АЗС региона всё ещё действует правило чёт/нечет. В понедельник заправляют авто, чьи государственные номера начинаются с нечётных цифр.
Лимиты на отпуск топлива пока тоже не сняты и в каждой сети установлены собственные максимальные объемы.
Средняя стоимость бензина АИ-92 в Нижнем Новгороде составляет 69,97 рубля. По области этот вид топлива можно приобрести уже за 77,67 рубля за литр. Таковы данные сервиса «Яндекс заправки».
Бензин марки АИ-95 в Нижнем Новгороде продают за 79,39 рубля, в области — по 87,69 рубля.
АИ-98 в областном центре стоит 175 рублей, в среднем по области — 96,67 рубля.
АИ-100, и в Нижнем можно приобрести за 97,53 рубля и за 97,57 рубля в области.
Новые стандарты цен на ЖКУ в Нижегородской области: стоимость за квадратный метр жилья растёт.
Стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на один квадратный метр общей площади жилья на 2027−2029 годы утвердили в правительстве Нижегородской области. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.
На 2026 год стандарт стоимости составляет 231,8 рубля. В 2027 году сумма увеличится до 252 рублей за квадратный метр в месяц, в 2028 году этот стандарт будет увеличен до 269,9 рубля, а в 2029 году — до 286,3 рубля.
Вводимые в регионе стандарты напрямую влияют на расчёт государственных субсидий на оплату ЖКУ. Если расходы семьи на ЖКУ превышают установленную для Нижегородской области долю от совокупного дохода, то на их основе власти рассчитывают размер финансовой поддержки.
Также стандарты помогают рассчитать, какой объем средств нужно заложить в бюджете на выплату адресных субсидий.
Выясняются причины трагического ДТП, в котором в Нижегородской области погиб игумен Флорищевой пустыни иеромонах Тихон.
По предварительным данным, внедорожник «Нива», за рулём которого ехал исполняющий обязанности игумена Свято-Успенской Флорищевой пустыни иеромонах Тихон (Буцын), вынесло с дороги. Затем машина вылетела в лес, где столкнулась с деревом. Трагедия произошла в Володарском округе на дороге, соединяющей поселок Фролищи с трассой М-7.
О гибели иеромонаха Тихона официально сообщили на странице Благовещенского благочиния Выксунской епархии в социальной сети «ВКонтакте». «Выражаем глубокие соболезнования братии обители, родным и близким почившего. Да упокоит Господь его душу и сотворит ему вечную память», — говорится в сообщении.
Все обстоятельства смертельного ДТП сейчас выясняются.
На 27 июля Нижегородская область в лидерах по закупке ботокса в России: лечат мигрени.
С начала 2026 года регион увеличил государственные закупки ботулотоксина на 150%, потратив на эти цели 95 млн руб. В различные медучреждения области поступило 8,9 тыс. флаконов препарата. По объёмам закупок ботокса, это четвёртое место в России. Об этом сообщил канал «Бокал Прессека» в МАХ.
Однако ботулотоксины приобретали не для омоложения пациентов, а для их эффективной реабилитации после инсультов, тяжелых травм, операций, лечения мигреней и неврологических состояний.
Погода в Нижегородской области 27 июля: дожди, местами ливни.
По прогнозам синоптиков, в понедельник весь день будет идти дождь. МЧС по Нижегородской области предупреждает, что днём по области ожидаются также ливни с сильными порывами ветра.
Температура воздуха утром и днём будет держаться на уровне +21…+23 градуса. К вечеру похолодает до +17…+19 градусов.
Несмотря на облачность и осадки, УФ индекс на излёте июля остаётся высоким — шесть баллов. Магнитное поле спокойное.