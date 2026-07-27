Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове выбило стекла в домах и соцучреждении после атаки БПЛА

В Ростове устраняют последствия ночной воздушной атаки.

Источник: Комсомольская правда

В результате атаки БПЛА в Ростове-на-Дону пострадало остекление. Стекла были выбиты в нескольких частных домах, на верхних этажах многоэтажки и в социальном учреждении. Разрушения зафиксированы в Железнодорожном, Пролетарском и Ленинском районах. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Кроме того, возникли очаги возгорания на территории частного предприятия, складских сооружений и нескольких частных домов, а также загорелись припаркованные рядом машины. Почти все пожары уже потушили, спасатели продолжают бороться с огнем на площади 400 квадратных метров.

— Всем пострадавшим окажем необходимую помощь, — сказано в сообщении.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше