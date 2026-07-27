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Амур у Хабаровска поднимется ещё на 20−25 сантиметров

До отметки неблагоприятного явления останется около полуметра.

Уровень Амура у Хабаровска продолжает расти и в ближайшие двое суток может прибавить ещё 20−25 сантиметров. Утром 27 июля гидропост зафиксировал 361 сантиметр — на 11 сантиметров выше, чем сутками ранее, сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

По прогнозу гидрологов, к концу июля вода у краевой столицы может подняться до 400 сантиметров. До отметки неблагоприятного явления останется около полуметра — для Хабаровска она составляет 450 сантиметров.

Повышенная водность также сохраняется на Бурее, Уссури, Бикине, Куре, Амгуни, Нимелене, Тугуре и Мае. Поймы Буреи, Кура, Амгуни, Нимелена и Тугура уже подтоплены на глубину от 10 до 180 сантиметров, тогда как обстановка на малых реках в целом стабилизировалась.

Жителей островов Большой Уссурийский, Дачный и Кабельный предупредили о возможном затоплении низин, огородов и тропинок при дальнейшем подъёме воды. Владельцам участков советуют заранее перенести имущество на возвышенные места и следить за разливом проток.

Рыбакам и туристам также рекомендуют соблюдать осторожность: во время паводка течение становится сильнее, а в воде могут оказаться брёвна, ветки, мусор и скрытые конструкции. При выходе на маломерных судах необходимо надевать спасательные жилеты, а о происшествиях сообщать по номеру 112.

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