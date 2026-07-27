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В Комсомольске-на-Амуре пять домов остались без горячей воды из-за ДТП с МАЗом

В селе Восточное Хабаровского района отключили холодную воду из-за поломки насоса.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае сразу в двух населённых пунктах жители столкнулись с отключениями воды. В Комсомольске-на-Амуре без горячего водоснабжения остались пять домов. Причина — дорожно-транспортное происшествие, в котором грузовой автомобиль повредил участок теплотрассы. В селе Восточное Хабаровского района временно отключили холодную воду из-за поломки насосного оборудования. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В Комсомольске-на-Амуре авария произошла утром 27 июля. Грузовой автомобиль МАЗ врезался в павильон теплового пункта на пересечении улиц Радищева и Ленинградской. В результате удара пострадала часть инфраструктуры тепловых сетей — повреждение зафиксировано на теплотрассе № 18. Без горячей воды остались жители домов по адресам: улица Тепличная, 4; улица Городская, 12, 15, 17, 23; улица Ленинградская, 107 (административно-бытовой корпус компании). Сроки восстановления пока не называются, работы ведутся.

В селе Восточное Хабаровского района отключение произошло по другой причине. На водозаборной скважине вышло из строя насосное оборудование. Ремонтная бригада уже приступила к замене повреждённого агрегата. Специалисты делают всё возможное, чтобы восстановить подачу воды в кратчайшие сроки. Ориентировочно холодная вода появится в кранах к 16 часам.

В администрации Хабаровского района принесли извинения за доставленные неудобства и поблагодарили жителей за понимание. В Комсомольске-на-Амуре жителям рекомендуют следить за объявлениями управляющих компаний и запастись водой на время ремонта.

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Почта: red.habkp@phkp.ru