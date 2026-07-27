В Комсомольске-на-Амуре пять домов остались без горячей воды из-за ДТП с МАЗом

В селе Восточное Хабаровского района отключение произошло по другой причине. На водозаборной скважине вышло из строя насосное оборудование. Ремонтная бригада уже приступила к замене повреждённого агрегата. Специалисты делают всё возможное, чтобы восстановить подачу воды в кратчайшие сроки. Ориентировочно холодная вода появится в кранах к 16 часам.