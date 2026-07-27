Прививки от гриппа начнут делать в Хабаровском крае в сентябре

Прививочная кампания против гриппа стартует в Хабаровском крае в сентябре. В регион уже поступил запас отечественных вакцин, которого должно хватить для всех желающих, сообщили в Хабаровском территориальном центре медицины катастроф.
Сделать прививку можно будет бесплатно в поликлинике по месту прикрепления. Жителям советуют заранее уточнять график вакцинации в своей медицинской организации.
В первую очередь врачи рекомендуют защититься детям, пожилым людям и тем, кто по работе ежедневно общается с большим количеством людей. Для этих групп грипп чаще оборачивается тяжёлым течением и осложнениями.
Школьников и воспитанников детских садов смогут прививать прямо в образовательных учреждениях. Для этого потребуется письменное согласие родителей.
Вакцинация пройдёт во всех поликлиниках Хабаровского края. Медики напоминают, что прививку лучше сделать до начала сезонного подъёма заболеваемости, чтобы организм успел сформировать иммунную защиту.