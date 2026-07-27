Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роспотребнадзор нашел превышение энтерококков в воде на пляже в Приморье

Купание в таком месте грозит риском появления заболеваний.

Источник: Комсомольская правда

В Приморье специалисты Роспотребнадзора обнаружили превышение содержания энтерококков в воде на пляже Лидовка, расположенном на побережье Японского моря. При норме не более 10 КОЕ на 100 кубических сантиметров проба показала 11 КОЕ. Это значит, что в воде могут присутствовать возбудители опасных кишечных инфекций. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

Купание в таком водоеме несет серьезные риски. При заглатывании воды можно заразиться дизентерией, ротавирусом, гепатитом А, амебиазом или лямблиозом. Все они проявляются диареей, рвотой, интоксикацией и сильным обезвоживанием. Особенно уязвимы дети и люди с ослабленным иммунитетом.

Специалисты просят отдыхающих ответственно относиться к своему здоровью, чтобы кишечные инфекции не испортили летний отдых.

Узнать больше по теме
Роспотребнадзор: история, структура и функции ведомства, как подать жалобу
Роспотребнадзор — один из ключевых надзорных органов России, отвечающий за защиту прав потребителей, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и контроль соблюдения санитарных норм. В материале рассказываем, как появилось ведомство, чем оно занимается и кто руководит им сегодня.
Читать дальше