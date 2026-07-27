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Рабочая неделя в Красноярске будет пасмурной и сырой

Наступившая рабочая неделя в Красноярске будет теплой, но пасмурной и сырой. Синоптики Росгидрометцентра прогнозируют с понедельника по четверг облачность с.

Наступившая рабочая неделя в Красноярске будет теплой, но пасмурной и сырой. Синоптики Росгидрометцентра прогнозируют с понедельника по четверг облачность с прояснениями, периодические кратковременные дожди с грозами. Дневные температуры при этом будут держаться около +26 градусов и даже ночью столбик термометра не должен опускаться ниже +16 градусов. В пятницу облачность по прогнозу должна немного снизиться, выглянет солнце, осадки станут менее вероятными. Дневная температура вырастет на пару градусов. И такая погода сохранится в выходные. Такая погода хороша для грибов, поэтому эксперты напомнили красноярцам, как правильно и безопасно собирать эти дикоросы.