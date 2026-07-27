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Мизулина пожаловалась в МВД на омскую блогершу

Стримерша оскорбляла участников СВО в прямых эфирах.

Источник: Комсомольская правда

26 июля глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщила о новом обращении в полицию. Поводом стали оскорбления участников СВО и их родственников, прозвучавшие в прямых эфирах блогерши из Омска.

Общественная деятельница пояснила, что на стримершу пожаловались зрители. Сибирячка регулярно дискредитирует армию, унижает семьи бойцов, появляется на экране пьяной. К своему посту Мизулина прикрепила стоп-кадры, демонстрирующие недовольство подписчиков, и видеофрагменты, где нецензурная брань перекрыта звуковым сигналом.

«Направили материалы в МВД с просьбой провести проверку», — рассказала глава «Лиги безопасного интернета».

Ранее «КП-Омск» писала, что 70% жалоб от местных жителей на нарушения прав человека касаются ситуаций, связанных с военнослужащими.

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