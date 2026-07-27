Три тысячи омских детей не ходят в школу

В 2025—2026 учебном году в Омской области на семейной форме обучения находились 532 школьника, тогда как 2 647 детей осваивали программу на дому по состоянию здоровья. Всего в регионе насчитывается свыше 225 тысяч учащихся — сообщает NGS55 со ссылкой на областное министерство образования.