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Три тысячи омских детей не ходят в школу

Часть из них остаётся дома из-за медицинских показаний, других родители переводят на семейное обучение.

Источник: Om1 Омск

В 2025—2026 учебном году в Омской области на семейной форме обучения находились 532 школьника, тогда как 2 647 детей осваивали программу на дому по состоянию здоровья. Всего в регионе насчитывается свыше 225 тысяч учащихся — сообщает NGS55 со ссылкой на областное министерство образования.

Наибольшее предпочтение семейному обучению отдают жители Омска — здесь так учатся 275 ребят. Затем следуют Омский район (114 школьников) и Муромцевский район (26 детей).

Среди всех классов чаще всего на семейное обучение переходят девятиклассники — таких 129 человек. Также данную форму выбрали 54 ученика третьего класса и 52 — второго.

В ведомстве напомнили: перевести ребёнка на семейное образование — законное право родителей, закреплённое федеральным законодательством. Как правило, к такому шагу прибегают, чтобы подстроить темп учёбы под индивидуальные потребности, совмещать занятия с профессиональным спортом или творчеством, а также учитывать особенности здоровья или принципы семьи.

Обучение на дому по медицинским показаниям — другой вариант. В этом случае школьник числится в образовательном учреждении, а уроки с ним проводят педагоги. Такая форма возможна исключительно при наличии врачебного заключения.