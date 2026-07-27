Три тысячи омских детей не ходят в школу

В 2025—2026 учебном году в Омской области на семейной форме обучения находились 532 школьника, тогда как 2 647 детей осваивали программу на дому по состоянию здоровья. Всего в регионе насчитывается свыше 225 тысяч учащихся — сообщает NGS55 со ссылкой на областное министерство образования.
Наибольшее предпочтение семейному обучению отдают жители Омска — здесь так учатся 275 ребят. Затем следуют Омский район (114 школьников) и Муромцевский район (26 детей).
Среди всех классов чаще всего на семейное обучение переходят девятиклассники — таких 129 человек. Также данную форму выбрали 54 ученика третьего класса и 52 — второго.
В ведомстве напомнили: перевести ребёнка на семейное образование — законное право родителей, закреплённое федеральным законодательством. Как правило, к такому шагу прибегают, чтобы подстроить темп учёбы под индивидуальные потребности, совмещать занятия с профессиональным спортом или творчеством, а также учитывать особенности здоровья или принципы семьи.
Обучение на дому по медицинским показаниям — другой вариант. В этом случае школьник числится в образовательном учреждении, а уроки с ним проводят педагоги. Такая форма возможна исключительно при наличии врачебного заключения.