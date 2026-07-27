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В Ростовской области продолжается активная работа по ликвидации последствий разгула стихии

В больницах остаются 11 пострадавших в результате неблагоприятных погодных условий, из них один ребёнок. Всего за медицинской помощью по области обратился 51 человек. К сожалению, в результате разгула стихии один человек погиб.

В больницах остаются 11 пострадавших в результате неблагоприятных погодных условий, из них один ребёнок. Всего за медицинской помощью по области обратился 51 человек. К сожалению, в результате разгула стихии один человек погиб.

Губернатор Юрий Слюсарь выразил соболезнования родным и близким погибшего, пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.

Медицинские учреждения Ростовской области работают в штатном режиме и обеспечены резервными источниками электроэнергии.

В областном правительстве сегодня состоялся региональный оперативный штаб по аварийно-восстановительным работам на объектах электроснабжения.

На заседании штаба было отмечено, что повреждение линий электропередач привело к ограничению подачи электроэнергии в 102 населённых пунктах в 14 муниципальных образованиях.

Как сообщил Юрий Слюсарь, сейчас введены муниципальные режимы чрезвычайной ситуации в Ростове-на-Дону, Волгодонском и Чертковском районах, а также муниципальные режимы «Повышенная готовность» в Новошахтинске, Красносулинском, Аксайском и Азовском районах. Энергетики ведут работу по ликвидации последствий непогоды в круглосуточном режиме. Привлечены силы АО «Донэнерго» и филиала «Россети Юг» — «Ростовэнерго». В работах задействованы 182 аварийно-восстановительные бригады, привлечено 603 человека и 205 единиц техники. Кроме того, прибыли и включились в работу 20 дополнительных бригад из соседних регионов — Астрахани, Волгограда, Калмыкии и Краснодара. Работы на повреждённых участках будут вестись круглосуточно до полного восстановления энергоснабжения каждого потребителя.

Без воды пока остаются более 42 тысяч жителей. Ведутся восстановительные работы. Также в Ростове из-за отсутствия электроэнергии остановлены котельные, обеспечивающие горячее водоснабжение в ряде районов города. Специалисты круглосуточно работают над устранением аварий.

Продолжается расчистка от упавших деревьев. В Ростове ведётся расчистка улиц и дорог, а также мониторинг территории районов для выявления новых случаев падения деревьев. В результате непогоды повалено более 1000 деревьев, в том числе на территории городских парков — в Левобережном, парке Октябрьской Революции и в зоопарке. Информация о ситуации оперативно уточняется.

Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.

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