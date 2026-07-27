В Ростовской области продолжается активная работа по ликвидации последствий разгула стихии

Как сообщил Юрий Слюсарь, сейчас введены муниципальные режимы чрезвычайной ситуации в Ростове-на-Дону, Волгодонском и Чертковском районах, а также муниципальные режимы «Повышенная готовность» в Новошахтинске, Красносулинском, Аксайском и Азовском районах. Энергетики ведут работу по ликвидации последствий непогоды в круглосуточном режиме. Привлечены силы АО «Донэнерго» и филиала «Россети Юг» — «Ростовэнерго». В работах задействованы 182 аварийно-восстановительные бригады, привлечено 603 человека и 205 единиц техники. Кроме того, прибыли и включились в работу 20 дополнительных бригад из соседних регионов — Астрахани, Волгограда, Калмыкии и Краснодара. Работы на повреждённых участках будут вестись круглосуточно до полного восстановления энергоснабжения каждого потребителя.