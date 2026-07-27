Экспедиция художника Рериха прошла через Новосибирск 100 лет назад

В архиве отметили, что история этой экспедиции сохранилась не только в дневниках и книгах, но и в фотографиях. Несколько снимков, сделанных в Новосибирске в августе 1926 года, до сих пор напоминают о том, как тесно история города переплетается с историей мировой культуры.