Более 1200 сотрудников МФЦ Красноярского края отмечают профессиональный праздник

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сегодня профессиональный праздник отмечают работники многофункциональных центров.
В Красноярском крае действуют 213 подразделений МФЦ, в которых трудятся более 1200 человек.
Специалисты помогают жителям оформлять документы при рождении детей, покупке жилья, открытии бизнеса и выходе на пенсию, консультируют по государственным услугам и осваивают новые цифровые сервисы.
Работа в МФЦ требует знания законодательства, технической грамотности и умения спокойно разбираться в сложных жизненных ситуациях заявителей, отметили в министерстве соцполитики края.