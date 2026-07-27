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Более 1200 сотрудников МФЦ Красноярского края отмечают профессиональный праздник

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сегодня профессиональный праздник отмечают работники многофункциональных центров.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сегодня профессиональный праздник отмечают работники многофункциональных центров.

В Красноярском крае действуют 213 подразделений МФЦ, в которых трудятся более 1200 человек.

Специалисты помогают жителям оформлять документы при рождении детей, покупке жилья, открытии бизнеса и выходе на пенсию, консультируют по государственным услугам и осваивают новые цифровые сервисы.

Работа в МФЦ требует знания законодательства, технической грамотности и умения спокойно разбираться в сложных жизненных ситуациях заявителей, отметили в министерстве соцполитики края.