Хабаровчанин забрал золотую медаль на Чемпионате России по легкой атлетике

В Екатеринбурге прошел Чемпионат России по легкой атлетике. Хабаровчанин Александр Николаев завоевал на соревнованиях золотую медаль, став лучшим в спринтерском забеге на 200 метров — его результат составил 20.56 секунды. «Стать чемпионом России было для меня одной из главных задач в моей спортивной карьере. Последние 5 лет занимал призовые места, но все же не был первым. Наконец-то это свершилось, я безумно этому рад, не передать слов», — рассказал Александр Николаев. Свою девятую золотую медаль на летних чемпионатах России завоевала Екатерина Конева, победив в тройном прыжке с результатом 14.23 метра. Комсомольчанин Андрей Родиков завоевал серебро в соревнованиях по десятиборью, набрав 7590 баллов. В число сильнейших также вошли Дарья Шинкевич, заняв 4 место в толкании ядра, и Виктория Баркова, занявшая 8 место в прыжках в длину. Благодаря этим результатам спортсмены пройдут отбор на Спартакиаду народов России. Соревнования по легкой атлетике состоятся с 19 по 23 августа в Челябинске.