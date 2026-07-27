Едва не улетела с деньгами: мошенники убедили женщину привезти 2,6 млн из Комсомольска в Москву

Все началось со звонка от якобы сотрудников госоргана: 49-летней жительнице поселка Молодежный Комсомольского района сообщили о положенной компенсации за земельный участок и попросили назвать персональные данные. Затем в разговор вступили «офицеры спецслужб», заявив, что от имени женщины якобы финансируются террористические организации. Чтобы избежать ареста средств и уголовной ответственности, мошенники убедили ее снять все накопления в банке в Комсомольске-на-Амуре и доставить их в Москву, где их должен принять «доверенный инкассатор» для проверки. Женщина выполнила инструкции, купила билет в Москву, чтобы лично передать «инкассатору» 2 миллиона 600 тысяч рублей, но в последний момент поняла — это обман. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.