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В Анадыре почтили память детей, погибших в Донбассе

В Анадыре прошла акция в честь Дня памяти детей, погибших в Донбассе.

Источник: © РИА Новости

УЛАН-УДЭ, 27 июл — РИА Новости. Акция в честь Дня памяти детей — жертв войны на Донбассе прошла в Андыре, сообщил губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов.

Он отметил, что 27 июля вся страна вспоминает детей, чьи жизни были безжалостно оборваны войной на Донбассе — во всех регионах России проводятся акции памяти детей, которые погибли от военной агрессии киевского режима.

«Жители Анадыря сегодня собрались у Кафедрального Собора Святой Живоначальной Троицы. Зажгли свечи и прочитали имена погибших. Почтили их память минутой молчания. Мы скорбим вместе с семьями, потерявшими самое дорогое. Помним о каждом ребенке, чье будущее было украдено войной», — написал Кузнецов в своем канале в «Максе».

27 июля в Донецкой Народной Республике отмечается День памяти детей — жертв войны в Донбассе. Эта памятная дата была установлена указом главы республики Дениса Пушилина 11 июля 2022 года с целью увековечить память детей, погибших с 2014 года на территории Донбасса под огнем украинских военизированных формирований.

Ежегодно акции памяти о погибших детях Донбасса проходят не только на территории ДНР, но и во многих городах России.

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