В России объем ипотечных кредитов достиг рекордных 24 трлн рублей

За последний год объем ипотечных кредитов вырос на 9,5% и достиг 24,15 трлн рублей. Одной из причин роста стал длительный срок погашения кредитов. По словам гендиректора бюро кредитных историй Олега Лагуткина, средний срок ипотечных займов в последнее время составляет 20−22 года.