В России объем ипотечных кредитов достиг рекордных 24 трлн рублей

В России задолженность жителей по ипотеке в июне достигла рекордных значений. Об этом сообщает РИА Новости.
За последний год объем ипотечных кредитов вырос на 9,5% и достиг 24,15 трлн рублей. Одной из причин роста стал длительный срок погашения кредитов. По словам гендиректора бюро кредитных историй Олега Лагуткина, средний срок ипотечных займов в последнее время составляет 20−22 года.
«В результате даже небольшой объем вновь выдаваемых кредитов приводит к увеличению объема ипотечного портфеля», — отметил он.
Кроме того, на рост повлияли новые выдачи ипотеки. В июне россияне оформили жилищные кредиты на 485,2 млрд рублей. Это в 1,5 раза больше, чем годом ранее.