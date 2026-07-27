Демешин призвал СМИ честно говорить о проблемах Хабаровского края

Сам Демешин, по его словам, начинает рабочий день с просмотра комментариев в социальных сетях и публикаций в разных источниках. Многие сообщения жителей остаются негативными: в крае делают многое, но этого пока недостаточно, чтобы люди почувствовали заметные изменения в повседневной жизни.