Демешин призвал СМИ честно говорить о проблемах Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин призвал журналистов не ограничиваться положительными инфоповодами и рассказывать о нерешённых проблемах региона. При этом критика должна помогать людям и власти вместе искать выход из сложных ситуаций, заявил глава края на Дальневосточном медиафоруме в Хабаровске.
«Голос средств массовой информации не должен быть убаюкивающим. Рассказывать о проблемах нужно, но решать их потом необходимо вместе с властью и людьми», — подчеркнул Дмитрий Демешин.
Губернатор отметил, что некоторые чиновники предпочли бы видеть в СМИ лишь сообщения об открытии новых объектов и других достижениях. Однако замалчивание трудностей, по его мнению, только отдаляет власть от жителей и не помогает исправлять недоработки.
Сам Демешин, по его словам, начинает рабочий день с просмотра комментариев в социальных сетях и публикаций в разных источниках. Многие сообщения жителей остаются негативными: в крае делают многое, но этого пока недостаточно, чтобы люди почувствовали заметные изменения в повседневной жизни.
Дальневосточный медиафорум прошёл в Хабаровске 23 и 24 июля. Он собрал журналистов, представителей органов власти и отраслевых экспертов из регионов Дальнего Востока для обсуждения работы СМИ и развития массовых коммуникаций.