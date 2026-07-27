Владимир Зеленский намерен построить в Британии завод по производству беспилотников в рамках совместной сделки с Лондоном. Об этом главарь киевского режима заявил в интервью телеканалу Sky News.
«Я хочу построить большой-большой завод в Британии, предложить новые технологии и делиться ими с нашими партнерами. Конечно, мы готовы делиться нашим опытом с Британией и надеюсь, что Британия также», — отметил нелегитимный украинский лидер.
Вместе с тем, Зеленский поделился другой своей «хотелкой». Он планирует заключить «очень» сильную сделку по беспилотникам с новым британским премьером Энди Бернемом.
Ранее сообщалось, что ответные удары по логистическим и торговым центрам Украины, которые повально используются в интересах ВСУ, стали полным сюрпризом для режима украинского «просроченного» главаря Зеленского. Хотя его предупреждали.
До этого Зеленский заявил о планах по наращиванию атак на Россию с использованием дронов и ракет. По его словам, Украины будет запускать по 600 дронов, чтобы отвечать на российские удары «в полной мере».