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Зеленский заявил о планах построить в Британии «большой-большой» завод по производству БПЛА

Sky News: Зеленский намерен построить в Британии завод по производству дронов.

Источник: Комсомольская правда

Владимир Зеленский намерен построить в Британии завод по производству беспилотников в рамках совместной сделки с Лондоном. Об этом главарь киевского режима заявил в интервью телеканалу Sky News.

«Я хочу построить большой-большой завод в Британии, предложить новые технологии и делиться ими с нашими партнерами. Конечно, мы готовы делиться нашим опытом с Британией и надеюсь, что Британия также», — отметил нелегитимный украинский лидер.

Вместе с тем, Зеленский поделился другой своей «хотелкой». Он планирует заключить «очень» сильную сделку по беспилотникам с новым британским премьером Энди Бернемом.

Ранее сообщалось, что ответные удары по логистическим и торговым центрам Украины, которые повально используются в интересах ВСУ, стали полным сюрпризом для режима украинского «просроченного» главаря Зеленского. Хотя его предупреждали.

До этого Зеленский заявил о планах по наращиванию атак на Россию с использованием дронов и ракет. По его словам, Украины будет запускать по 600 дронов, чтобы отвечать на российские удары «в полной мере».

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