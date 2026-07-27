Колокольный звон прокатится по храмам Хабаровского края 28 июля

В полдень 28 июля храмы Хабаровской земли присоединятся к всероссийской акции в честь Дня Крещения Руси. Колокольный благовест «Слава Тебе, Боже!» будет звучать 15 минут, в том числе в Петропавловском женском монастыре, сообщили в Хабаровской епархии.
Одновременный звон начнётся по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В этот момент колокола зазвучат в православных храмах и монастырях по всей стране, где есть техническая возможность провести акцию.
День Крещения Руси совпадает с церковной памятью святого равноапостольного князя Владимира. Согласно летописной хронологии, крещение Руси произошло в 988 году, а в российский календарь памятных дат 28 июля официально вошло в 2010 году. Сама же традиция общего колокольного звона появилась в 2012 году: тогда акция впервые объединила православные храмы и монастыри России, Белоруссии, Молдавии, Казахстана и ряда других стран, после чего стала ежегодной.