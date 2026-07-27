Россиян предупредили о новой схеме обмана с сайтами объявлений

Так, на первом этапе мошенники размещают объявление и требуют 100% предоплату. После перевода они обещают отправку, но не выполняют обещание. Когда клиент связывается с ними, его обвиняют в мошенничестве и заявляют о проблемах с картой — так злоумышленники пытаются получить дополнительные суммы.