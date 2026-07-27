Россиян предупредили о новой схеме обмана с сайтами объявлений

Мошенники на онлайн-площадках объявлений применяют новую тактику: после перевода денег они заявляют покупателю, что его карта заблокирована, и сами обвиняют его в обмане. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы МВД.
Так, на первом этапе мошенники размещают объявление и требуют 100% предоплату. После перевода они обещают отправку, но не выполняют обещание. Когда клиент связывается с ними, его обвиняют в мошенничестве и заявляют о проблемах с картой — так злоумышленники пытаются получить дополнительные суммы.
В ведомстве рекомендуют гражданам проверять продавцов на сайтах, прежде чем переводить деньги.
В свою очередь в Роскачестве предупредили, что любые попытки перехитрить преступников могут привести к негативным последствиям — мошенники способны ответить агрессивно. Например, аферисты в колл-центрах могут передать номер телефона обидчика в другие отделы.