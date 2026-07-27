Пугачёва погасила долг по ЖКХ в московской квартире после ареста счетов

Поставщик электроэнергии обратился в суд и взыскал с певицы около 17 тысяч рублей, пишет Telegram-канал Baza. Судебные органы выдали два приказа. После этого Федеральная налоговая служба заблокировала счета артистки. Издание отмечает, что певица погасила задолженность через несколько дней после ареста активов.