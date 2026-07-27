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Хабаровчане смогут копить на жильё через долгосрочные сбережения

Для участия необходимо выбрать НПФ и заключить с ним договор.

Жители Хабаровска могут присоединиться к программе долгосрочных сбережений и постепенно собрать деньги на покупку недвижимости, образование детей или дополнительный доход в будущем. О возможностях программы рассказали в городской администрации.

Сбережениями будет управлять выбранный человеком негосударственный пенсионный фонд. Он выступает оператором программы и инвестирует внесённые средства, чтобы увеличить накопленную сумму.

Для участия необходимо выбрать НПФ и заключить с ним договор. Сделать это можно лично в офисе фонда или дистанционно на его официальном сайте.

Переводить в программу уже сформированные пенсионные накопления необязательно — они могут остаться в прежнем фонде. При желании накопления разрешается внести в программу одним платежом.

Перед заключением договора хабаровчанам советуют изучить условия разных операторов и уточнить порядок пополнения и получения средств. Подробная информация размещена на сайте Министерства финансов России.