Хабаровчане смогут копить на жильё через долгосрочные сбережения

Жители Хабаровска могут присоединиться к программе долгосрочных сбережений и постепенно собрать деньги на покупку недвижимости, образование детей или дополнительный доход в будущем. О возможностях программы рассказали в городской администрации.
Сбережениями будет управлять выбранный человеком негосударственный пенсионный фонд. Он выступает оператором программы и инвестирует внесённые средства, чтобы увеличить накопленную сумму.
Для участия необходимо выбрать НПФ и заключить с ним договор. Сделать это можно лично в офисе фонда или дистанционно на его официальном сайте.
Переводить в программу уже сформированные пенсионные накопления необязательно — они могут остаться в прежнем фонде. При желании накопления разрешается внести в программу одним платежом.
Перед заключением договора хабаровчанам советуют изучить условия разных операторов и уточнить порядок пополнения и получения средств. Подробная информация размещена на сайте Министерства финансов России.