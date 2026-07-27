Загс сказал, можно ли получить после свадьбы тройную фамилию в Беларуси

Начальник отдела загса Березинского райисполкома Наталья Белоус сказала изданию «Бярэзінская панарама», может ли белоруска получить после свадьбы тройную фамилию.
Поводом разобраться стал вопрос читателя, супруге которого при регистрации брака отказали в возможности носить тройную фамилию. Все дело в том, что в паспорте женщины уже была указана двойная фамилия после предыдущего брака.
«Мы слышали такое, что у нас по законодательству можно брать двойную фамилию при регистрации брака. И если учитывать, что у нее сейчас двойная фамилия и + моя. Ну, то есть можно тогда…» — рассуждал обратившийся с вопросом мужчина.
Наталья Белоус сказала, что в записи акта о заключении брака по выбору супругов записывается или общая фамилия, или добрачная фамилия каждого из них.
«Супруги или один из них могут избрать двойную фамилию, состоящую из добрачных фамилий супругов. Если двойной фамилией желают именоваться оба супруга, по их согласию будет определяться, с какой брачной фамилии она будет начинаться (посредством присоединения фамилии одного супруга к фамилии другого)», — говорит начальник Березинского отдела загс.
Но соединять более двух фамилий уже недопустимо, поясняет Белоус.
«Если до вступления в брак ваша супруга уже имела двойную фамилию, то по ее согласию будет определяться, из какой составной части добрачной фамилии будет состоять новая фамилия», — говорит специалист, ссылаясь на статью 21 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье.
Таким образом, выводы следующие: общая фамилия супругов может состоять из двух фамилий, которые при написании соединены дефисом. А присвоение тройной фамилии при заключении брака белорусские законы не предусматривают.
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