Загс сказал, можно ли получить после свадьбы тройную фамилию в Беларуси

«Мы слышали такое, что у нас по законодательству можно брать двойную фамилию при регистрации брака. И если учитывать, что у нее сейчас двойная фамилия и + моя. Ну, то есть можно тогда…» — рассуждал обратившийся с вопросом мужчина.