Профессор РАН Сазонов: мы никогда не узнаем, что внутри черной дыры

— Сергей Юрьевич, начнем с азов. Что такое черная дыра?
— Это область пространства, из которой ничего не может выйти, даже свет. Теоретически ее масса может быть любой: мы знаем и про маленькие, и про большие черные дыры.
Вокруг черной дыры есть так называемый горизонт событий. Его размер пропорционален массе: чем она больше, тем он обширнее. Привычный нам мир в черной дыре как бы разделен на две части: попасть в нее можно, а выбраться оттуда нельзя.
— Это звезда?
— Нет, это сколлапсировавший объект. Среди черных дыр, которые мы знаем, встречаются бывшие звезды.
Когда-то это были звезды с массой примерно 30, может быть, 40 масс Солнца. В них так же, как в нашем светиле, горел водород, но это происходило гораздо быстрее.
(Имеется в виду не химическая реакция соединения с кислородом, которую обычно называют горением, а последовательность ядерных реакций, при которых ядра атомов водорода сливаются и превращаются в ядра атомов гелия — прим. ТАСС.).
Такие звезды живут [по космическим меркам] недолго — несколько миллионов лет, и, как считается, — в принципе этому есть экспериментальные подтверждения — в конце своей жизни они коллапсируют в черные дыры.
— Сжимаются?
— Да. Пока в них происходит горение водорода, такое сжатие невозможно, потому что внутри есть большое давление горячего газа. А когда мы, условно говоря, отключаем источник термоядерного горения, создаются условия, чтобы вещество «падало» вовнутрь, и его ничего не может остановить. Это и есть коллапс.
— Звезда становится настолько плотной, что, образно говоря, проламывает собой пространство?
— [Прежде всего] с этой массивной звезды срываются во внешний мир оболочки. Мы это видим как вспышку сверхновой.
Остается плотное железное ядро. Если масса этого ядра больше трех масс Солнца, то, как вы сказали, [сжатие происходит] под действием гравитации, вещество становится все плотнее. Это происходит за секунды.
Если масса этого ядра меньше трех солнечных масс, то в конце такой эволюции возможно образование нейтронной звезды. Если масса больше трех масс Солнца, то нейтронная звезда не сможет существовать: [внутри нее] есть так называемое давление вырожденных нейтронов, но его не хватает, чтобы противодействовать [дальнейшему] сжатию.
— Что такое нейтронная звезда?
— Это стабильный, компактный объект, который живет [почти] бесконечно. [Эта звезда] состоит практически только из нейтронов. Какие-то еще частицы в ней могут быть, но если по-простому говорить, то это такой большой мегаатом размером примерно 10 км, плотность которого равна плотности в ядрах атомов.
Но даже такое давление вырожденных нейтронов, что следует из квантовой механики, не способно удерживать от катастрофического сжатия тяжелые объекты. Вот поэтому образуются черные дыры.
— Каких размеров могут быть черные дыры?
— Теоретически они могут быть любые. Например, если нашу Землю сжать в шарик радиусом 9 мм, то она станет черной дырой. Может быть, черные дыры такого размера есть, [но] мы про них не знаем. Однако мы хорошо знаем черные дыры так называемых звездных масс. Это то, что получилось в конце жизни очень массивных звезд.
И второй тип черных дыр, про которые мы тоже много знаем, — это так называемые сверхмассивные черные дыры, которые находятся в ядрах галактик. Например, в ядре нашей галактики Млечный Путь находится очень хорошо изученная черная дыра с массой 4 млн масс Солнца.
А вот, например, знаменитая галактика Мессье 87 (Messier 87 — сверхгигантская эллиптическая галактика в созвездии Девы — прим. ТАСС), в ее ядре находится черная дыра с массой 6 млрд масс Солнца.
— Кто первым предсказал существование черных дыр?
— По сути, черные дыры предсказали люди еще в XVIII веке. В 1783 году, в Англии, был священник Джон Митчелл, который занимался астрономией.
В 1915 году [физик Альберт] Эйнштейн опубликовал общую теорию относительности, по-другому описав пространство-время.
Другой ученый, директор Потсдамской обсерватории Карл Шварцшильд, показал, что общая теория относительности допускает существование таких сколлапсировавших объектов с горизонтом событий. Радиус этого горизонта событий с тех пор называется радиусом Шварцшильда.
Бурный интерес к черным дырам возник в 1960-е годы. Тогда появились первые экспериментальные доказательства их существования во Вселенной.
— Какие?
— Я бы отметил два основных. Первое — в 1962 году начала развиваться рентгеновская астрономия. [Астрофизик] Риккардо Джаккони в США впервые запустил за пределы атмосферы Земли детектор рентгеновского излучения.
Это были ракеты, которые несколько минут летели по баллистической траектории, а потом возвращались на Землю. Целью этого эксперимента было обнаружить рентгеновское излучение Луны. Они его не нашли, но зарегистрировали первое излучение от объектов во Вселенной, в нашей галактике.
В 1960-е годы стали регистрировать на нашем небе все больше источников рентгеновского излучения, и оказалось, что среди них есть объекты с черными дырами. Это двойные системы в нашей галактике, где один компонент — обычная звезда, типа нашего Солнца, а второй компонент — черная дыра, на месте которой раньше тоже была звезда, но массивная.
Та звезда умерла, на ее месте образовалась черная дыра, и если эта система достаточно компактная, то с обычной звезды на черную дыру может в какой-то момент начать перетекать вещество. Это называется аккреция вещества.
Получается аккреционный диск, в нем за счет трения выделяется большая энергия, в основном в виде рентгеновских лучей. Потребовалось наблюдать эти источники излучения с помощью наземных оптических телескопов, чтобы понять, что там происходит.
Быстро поняли, что в каких-то случаях мы имеем дело с аккрецией на черные дыры, а в других — на нейтронные звезды.
И практически в то же время, в 1963 году, были открыты так называемые квазары. Это сверхмассивные черные дыры с массой от миллионов до примерно 10 млрд масс Солнца, которые находятся в ядрах далеких галактик и на которые тоже идет аккреция вещества, только гораздо более мощная, чем на черные дыры звездных масс.
Квазары стали открывать на огромных расстояниях в миллиарды световых лет. Это второй тип черных дыр, про которые мы достоверно знаем, что они существуют во Вселенной.
— То есть черная дыра является источником рентгеновского излучения, только когда на нее падает вещество?
— Рентгеновское излучение доминирует в случае аккреции на черную дыру звездной массы. Если же мы говорим про аккрецию на сверхмассивную черную дыру, мы тоже видим рентгеновское излучение, его тоже там много, но все же там в основном энергия выделяется в ультрафиолетовом диапазоне. Там этот аккреционный диск горячий, но не настолько, как в случае черных дыр звездной массы.
Квазары или, если говорить более широко, активные ядра галактик мы видим во всех диапазонах электромагнитного спектра, от радио- до гамма-лучей. Это очень важно — исследовать их во всех диапазонах электромагнитного спектра.
— Получается, что черная дыра, особенно сверхмассивная, — как большой пылесос, в себя засасывает соседние звезды, планеты?
— Совершенно верно. Конечно, не все черные дыры, которые есть во Вселенной, проявляют себя как источник излучения. Многие черные дыры, по сути, дремлют. Если на черную дыру ничего не падает, то мы ее и не увидим. Например, сверхмассивная черная дыра в ядре нашей галактики, про которую мы сейчас очень много знаем, мало собирает вещества вокруг себя.
— Как это объяснить?
— Видимо, подсобрала уже все. Дело в том, что черная дыра, вопреки обывательским представлениям, гравитационно себя проявляет только в небольших пределах. Например, сверхмассивная черная дыра в ядре нашей галактики притягивает к себе вещество только в пределах около одного светового года.
По космическим меркам это совсем недалеко, ведь размер нашей галактики составляет десятки тысяч световых лет в диаметре. То есть черная дыра гравитационно влияет только на очень маленькую область вокруг себя. Поэтому мы с вами эту черную дыру вообще не чувствуем, находясь от нее на расстоянии 25 тыс. световых лет. И можно не бояться, что нас в нее засосет.
Но если к черной дыре подтечет струя газа, то она ее захватит, образуется аккреционный диск, и вот тогда мы ее можем увидеть как источник мощного излучения.
— Они увеличиваются, когда захватывают вещество?
— Да, любая прибавка к массе увеличивает черную дыру.
— Но что там внутри, за горизонтом событий, наука пока не знает?
— К сожалению, не знает и, согласно современным представлениям, может быть, никогда и не узнает.
— Почему?
— Потому что оттуда ничего не может выйти. Может быть, это ограниченность нашего текущего знания. Может быть, будущие поколения ученых разберутся и поймут, как исследовать внутренность черной дыры, но пока это невозможно.
Довольно много ученых в мире занимается изучением черных дыр, как звездной массы, так и сверхмассивных. Но на самом деле все, что мы изучаем с помощью наблюдений, — это то, что происходит снаружи. Или как она гравитационно действует на окружающий мир, или как засасывает в себя окружающее вещество и при этом выделяется энергия.
Но это выделение энергии происходит за горизонтом событий. Внутренность черной дыры — нет, к сожалению, мы ее не видим.
Анна Юдина.