Профессор РАН Сазонов: мы никогда не узнаем, что внутри черной дыры

Довольно много ученых в мире занимается изучением черных дыр, как звездной массы, так и сверхмассивных. Но на самом деле все, что мы изучаем с помощью наблюдений, — это то, что происходит снаружи. Или как она гравитационно действует на окружающий мир, или как засасывает в себя окружающее вещество и при этом выделяется энергия.