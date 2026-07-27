На заседании КЧС обсудили ситуацию с обеспечением потребителей коммунальными ресурсами.

На данный момент выявлено 18 отключений высоковольтных линий в Ворошиловском, Октябрьском, Железнодорожном, Советском, Пролетарском и Первомайском районах. В работе находится более 100 заявок, и они продолжают поступать. Работает 21 бригада, 25 ед. спецтехники. Аварийно-восстановительные работы ведутся круглосуточно до полного включения всех потребителей.