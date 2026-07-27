На заседании КЧС обсудили ситуацию с обеспечением потребителей коммунальными ресурсами.
— Заслушал доклад заместителя по ЖКХ С. В. Марченко, — сообщил глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин. — Основной объем адресов по водоснабжению города отработан: вода подается потребителям. Точечно отрабатываются остальные адреса.
Сложная ситуация остается с электроснабжением. В настоящее время отключена электроэнергия на 5 котельных АО «Теплокоммунэнерго».
На данный момент выявлено 18 отключений высоковольтных линий в Ворошиловском, Октябрьском, Железнодорожном, Советском, Пролетарском и Первомайском районах. В работе находится более 100 заявок, и они продолжают поступать. Работает 21 бригада, 25 ед. спецтехники. Аварийно-восстановительные работы ведутся круглосуточно до полного включения всех потребителей.
Об этом сообщил сайт администрации Ростова.