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На заседании КЧС обсудили ситуацию с обеспечением потребителей коммунальными ресурсами

На заседании КЧС обсудили ситуацию с обеспечением потребителей коммунальными ресурсами.

На заседании КЧС обсудили ситуацию с обеспечением потребителей коммунальными ресурсами.

— Заслушал доклад заместителя по ЖКХ С. В. Марченко, — сообщил глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин. — Основной объем адресов по водоснабжению города отработан: вода подается потребителям. Точечно отрабатываются остальные адреса.

Сложная ситуация остается с электроснабжением. В настоящее время отключена электроэнергия на 5 котельных АО «Теплокоммунэнерго».

На данный момент выявлено 18 отключений высоковольтных линий в Ворошиловском, Октябрьском, Железнодорожном, Советском, Пролетарском и Первомайском районах. В работе находится более 100 заявок, и они продолжают поступать. Работает 21 бригада, 25 ед. спецтехники. Аварийно-восстановительные работы ведутся круглосуточно до полного включения всех потребителей.

Об этом сообщил сайт администрации Ростова.