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Госэкспертиза одобрила проект новой поликлиники в Мотовилихе

Госэкспертиза Пермского края выдала положительное заключение на проектную документацию строительства поликлиники на ул. Гашкова в Мотовилихинском районе Перми. Как сообщает краевой минстрой, подрядчик уже приступил к подготовительным работам на площадке. Завершение строительства запланировано на конец 2027 года.

Источник: Коммерсантъ

Госэкспертиза Пермского края выдала положительное заключение на проектную документацию строительства поликлиники на ул. Гашкова в Мотовилихинском районе Перми. Как сообщает краевой минстрой, подрядчик уже приступил к подготовительным работам на площадке. Завершение строительства запланировано на конец 2027 года.

В трехэтажной поликлинике будут созданы взрослое и детское отделения. Внутри появятся кабинеты врачей-терапевтов и педиатров, хирургии, физиотерапии, кабинет онколога и других профильных специалистов. Кроме того, в поликлинике расположится дневной стационар на пять коек. Ранее сообщалось также, что больница будет рассчитана на 250 посещений в смену. Здания будет иметь площадь более 3 тыс. кв. м.