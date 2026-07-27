Госэкспертиза одобрила проект новой поликлиники в Мотовилихе

В трехэтажной поликлинике будут созданы взрослое и детское отделения. Внутри появятся кабинеты врачей-терапевтов и педиатров, хирургии, физиотерапии, кабинет онколога и других профильных специалистов. Кроме того, в поликлинике расположится дневной стационар на пять коек. Ранее сообщалось также, что больница будет рассчитана на 250 посещений в смену. Здания будет иметь площадь более 3 тыс. кв. м.