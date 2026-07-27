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Министр здравоохранения призвал российских мужчин делать одну вещь

Министр Мурашко призвал российских мужчин к репродуктивной диспансеризации.

Источник: Комсомольская правда

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко призвал мужчин активнее проходить репродуктивную диспансеризацию. Он подчеркнул, что россиянки активнее проходят этот вид диспансеризации, чем представители сильной половины человечества.

«Репродуктивную диспансеризацию можно пройти в рамках прохождения общей диспансеризации», — напомнил он.

Ранее президент России Владимир Путин указал на важность включения в диспансеризацию оценки и профилактики репродуктивного здоровья россиян, призвав увеличить охваты граждан для этой цели.

При этом министр Мурашко подчеркнул, что репродуктивная диспансеризация организована специально для участников СВО.

Тем временем в Госсовете подвели итоги репродуктивной диспансеризации россиян. Отмечалось, что ранней диагностикой нарушений репродуктивных функций сегодня охвачены практически все несовершеннолетние.

Напомним, репродуктивная диспансеризация проводится для оценки возможностей будущих родителей к зачатию и рождению детей.