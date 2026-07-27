Указатели и таблички на китайском языке появятся на улицах Хабаровска

Хабаровский край готовится к приему туристов из Китая. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», на улицах краевой столицы вскоре появятся указатели и таблички на китайском языке, заведения общепита адаптируют меню. Проделать эту работу планируется к началу II Российско-Китайского форума, который пройдет в Хабаровске 4−6 сентября.
— Сегодня мы создаем единое пространство, где история добрососедства двух берегов Амура подкрепляется индустрией гостеприимства и прямыми договорами между бизнесом, — отметила заместитель Председателя Правительства Хабаровского края по экономическим вопросам Мария Авилова во время проведения российско-китайской презентации международных турпродуктов городов Фуюань, Цзямусы и турпотенциала Хабаровского края.
Во время данной встречи состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между российским и международным туроператорами, предполагающее взаимный обмен турпотоками. Совместное развитие турнаправлений позволит разработать новые маршруты, экскурсионные программы и туристические продукты.
Стороны также отметили, что благодаря действующему безвизовому режиму взаимные поездки между странами достигли исторического максимума. Помимо действующих программ, в скором времени туристам станут доступны и другие предложения. Например, этой осенью планируется запустить межрегиональный маршрут «Восточное ожерелье России», а в 2027 году в тестовом режиме откроется автомобильный пункт пропуска на острове Большой Уссурийский. Китай намерен наращивать турпоток из России за счет развития новых направлений отдыха, в планах — строительство оздоровительных центров, экологических троп, зон загородного отдыха.