Указатели и таблички на китайском языке появятся на улицах Хабаровска

Стороны также отметили, что благодаря действующему безвизовому режиму взаимные поездки между странами достигли исторического максимума. Помимо действующих программ, в скором времени туристам станут доступны и другие предложения. Например, этой осенью планируется запустить межрегиональный маршрут «Восточное ожерелье России», а в 2027 году в тестовом режиме откроется автомобильный пункт пропуска на острове Большой Уссурийский. Китай намерен наращивать турпоток из России за счет развития новых направлений отдыха, в планах — строительство оздоровительных центров, экологических троп, зон загородного отдыха.