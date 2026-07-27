Конец июля в Красноярске будет дождливым

По данным Gismeteo, конец июля в Красноярске будет теплым, но дождливым. Сегодня, 27 июля, синоптики обещают дождь, а также +24 днем и +16 ночью.
Завтра ожидается дождь с грозой, однако в городе незначительно потеплеет до +25 и +28 в светлое и темное время суток. Аналогичная температура сохранится и в среду.
В четверг днем снова ожидается +25, однако к вечеру температура составит +19. Также не обойдется без дождя.
В пятницу осадков быть не должно. Синоптики обещают +26 днем и +18 ночью.
В субботу, 1 августа, ожидается +27 и +18 в светлое и темное время суток.
В воскресенье температура составит +29 днем и +18 ночью.