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Конец июля в Красноярске будет дождливым

В целом синоптики обещают высокие температуры.

По данным Gismeteo, конец июля в Красноярске будет теплым, но дождливым. Сегодня, 27 июля, синоптики обещают дождь, а также +24 днем и +16 ночью.

Завтра ожидается дождь с грозой, однако в городе незначительно потеплеет до +25 и +28 в светлое и темное время суток. Аналогичная температура сохранится и в среду.

В четверг днем снова ожидается +25, однако к вечеру температура составит +19. Также не обойдется без дождя.

В пятницу осадков быть не должно. Синоптики обещают +26 днем и +18 ночью.

В субботу, 1 августа, ожидается +27 и +18 в светлое и темное время суток.

В воскресенье температура составит +29 днем и +18 ночью.