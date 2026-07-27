Последняя дуэль Лермонтова: За что Мартынов убил поэта и какие тайны его гибели не разгаданы спустя 185 лет

Николай Мартынов пережил Лермонтова на 34 года. Первоначально военный суд приговорил его к лишению чина и всех прав состояния. Кавказское командование предлагало разжаловать бывшего майора в солдаты, однако Николай I значительно смягчил наказание: Мартынова заключили на три месяца на гауптвахту в Киевской крепости и предали церковному покаянию. Киевская духовная консистория назначила ему 15-летнюю епитимию — с молитвами, постами и паломничествами. В 1843 году этот срок сократили до пяти лет, а в 1846-м Николая Мартынова освободили от дальнейшего публичного покаяния. Но главным наказанием стала память: его имя осталось в истории только рядом с именем человека, которого он убил из-за нескольких обидных слов.