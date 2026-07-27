Алкоголь, футбол и случайные связи: Сексолог предсказал всплеск рождаемости после ЧМ

Сам по себе чемпионат действует как праздник или отпуск: мы выпадаем из будничной рутины, попадаем в атмосферу всеобщего азарта и радости. На этом фоне завязываются очень яркие, но, скорее всего, краткосрочные знакомства — такие, что через пару дней и имя забывается.