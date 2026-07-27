Похолодание и дожди ждут нижегородцев на неделе 27 июля — 2 августа

Рабочая неделя начнется с небольшого дождя в понедельник при температуре +24°C, однако уже во вторник, 28 июля, в регион вернется ясная и солнечная погода — столбики термометров поднимутся до +28°C. Со среды в городе вновь зарядят осадки, а самым прохладным днем станет четверг, когда воздух прогреется только до +21°C.