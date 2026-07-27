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Похолодание и дожди ждут нижегородцев на неделе 27 июля — 2 августа

Только один день на неделе с 27 июля по 2 августа пройдет без осадков, а температура воздуха опустится до +21°C.

Дождливая погода и заметное колебание температур ждут жителей Нижегородской области на неделе с 27 июля по 2 августа. Об этом сообщает сервис «Яндекс Погода».

Рабочая неделя начнется с небольшого дождя в понедельник при температуре +24°C, однако уже во вторник, 28 июля, в регион вернется ясная и солнечная погода — столбики термометров поднимутся до +28°C. Со среды в городе вновь зарядят осадки, а самым прохладным днем станет четверг, когда воздух прогреется только до +21°C.

В выходные дни осадков также избежать не удастся, но к воскресенью, 2 августа, температура воздуха в Нижнем Новгороде постепенно поднимется до +26°C. Ночные показатели на протяжении всей недели будут стабильно держаться в пределах +16…+18°C.

Ранее сообщалось, что дожди накроют Нижний Новгород почти на две недели.