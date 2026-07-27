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На «Красноярских Столбах» спасатели за день помогли травмированному подростку, женщине и заблудившемуся туристу

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В национальном парке «Красноярские Столбы» за минувшее воскресенье краевые спасатели оказали помощь сразу трем отдыхающим.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В национальном парке «Красноярские Столбы» за минувшее воскресенье краевые спасатели оказали помощь сразу трем отдыхающим.

Днем 26 июля помощь понадобилась 14-летнему подростку. Во время прогулки он серьезно повредил ногу и уже не мог идти самостоятельно. Спасатели выехали к месту происшествия. По пути к ним обратилась женщина, которой стало плохо из-за резкого скачка давления.

Сотрудники оказали помощь подростку и женщине и доставили их обоих до улицы Свердловской, где передали врачам скорой помощи.

Поздно вечером спасатели получили еще один вызов. В районе скалы Дачки заблудился 38-летний мужчина. Его удалось быстро найти и вывести из леса. Туриста доставили вниз на Свердловскую, уточнили в КГКУ «Спасатель».