На «Красноярских Столбах» спасатели за день помогли травмированному подростку, женщине и заблудившемуся туристу

Днем 26 июля помощь понадобилась 14-летнему подростку. Во время прогулки он серьезно повредил ногу и уже не мог идти самостоятельно. Спасатели выехали к месту происшествия. По пути к ним обратилась женщина, которой стало плохо из-за резкого скачка давления.