От +16 до +29, дождь и гроза: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 27 июля

В Ростовской области в понедельник синоптики прогнозируют переменную облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза; утром в отдельных районах прольется сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром, а также местами очень сильный дождь и сильный ливень (ОЯ). Ветер западный и юго-западный будет дуть со скоростью 8 — 13 м/с, местами, в том числе при грозе, порывы усилятся до 15 — 20 м/с, утром в отдельных районах при грозе возможен крепкий шторм со скоростью ветра 24 — 29 м/с. В ночь на вторник — переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный и западный 6 — 11 м/с.