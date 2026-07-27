В МВД напомнили, что фотография паспорта не может заменить бумажный вариант

Поэтому, по словам Васенина, фотография в телефоне полезна и поможет человеку в случае необходимости. Например, ее можно показать сотруднику полиции, чтобы было удобнее устанавливать личность. «Но еще раз скажу, что юридическое значение фотография в галерее телефона никакого не имеет», — подчеркнул начальник пресс-службы.