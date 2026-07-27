В МВД напомнили, что фотография паспорта не может заменить бумажный вариант

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Фотография паспорта гражданина РФ в телефоне полезна, может помочь в некоторых ситуациях, но заменить бумажный вариант основного документа она не может, поскольку не имеет юридического значения. Об этом в интервью ТАСС сообщил начальник пресс-службы столичного ГУ МВД России Владимир Васенин.
«Фотография паспорта не может заменить бумажный вариант, так как она не имеет юридического значения. Юридическое значение имеет именно сам оригинал документа, который выдается гражданину», — сказал он.
Поэтому, по словам Васенина, фотография в телефоне полезна и поможет человеку в случае необходимости. Например, ее можно показать сотруднику полиции, чтобы было удобнее устанавливать личность. «Но еще раз скажу, что юридическое значение фотография в галерее телефона никакого не имеет», — подчеркнул начальник пресс-службы.