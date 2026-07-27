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Главные новости к утру 27 июля

Два человека погибли и пять пострадали при атаке БПЛА в Ростове-на-Дону.

Два человека погибли и пять пострадали при атаке БПЛА в Ростове-на-Дону.

При массированном налете беспилотников на Белгород пострадали 12 человек.

В Севастополе вынужденно ограничили подачу электричества.

Биржевые цены на нефть снижаются после приостановки ударов США по Ирану.

Тегеран и Вашингтон продолжают вести переговоры через посредников, сообщил представитель иранского МИД Исмаил Багаи.

Сирия и Израиль работают над соглашением по безопасности, сообщил президент Сирии Ахмед аль-Шараа.

Турция направила в Эстонию пять истребителей для патрулирования Балтийского моря.

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