В банковской отчетности показались 25 млн цифровых рублей

Вместе с тем в начале июля Банк России скрыл на своем сайте ранее публиковавшуюся информацию как об уже подключенных к платформе цифрового рубля кредитных организациях, так и о банках, которые планируют к ней подключиться. Как тогда поясняла журналистам в кулуарах Финансового конгресса зампред Банка России Зульфия Кахруманова, такое решение определялось «чувствительностью информации» и было сделано как реакция «на различного рода санкционные мероприятия». При этом топ-менеджер ЦБ отметила, что в тестировании цифрового рубля участвуют 30 банков, 3,5 тыс. физлиц и около 500 юрлиц.