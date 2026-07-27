Первому казахстанскому космонавту Токтару Аубакирову исполнилось 80 лет

В 1975 году он был зачислен в состав летчиков-испытателей, а с 1976 года работал в Опытно-конструкторском бюро имени А. И. Микояна. За годы службы Аубакиров испытал более 50-ти новых образцов боевой авиационной техники и внес значительный вклад в повышение надежности, безопасности и боевых возможностей современных самолетов, заслужив репутацию одного из лучших летчиков-испытателей своего времени.