Жительница ЕАО взяла кредит ради «инвестиций» и потеряла 300 тысяч

В Октябрьском районе 47-летняя жительница села Благословенное потеряла 300 тысяч рублей, поверив обещаниям быстрого заработка на бирже. Обман раскрыл её муж, когда мошенники потребовали внести ещё пять тысяч долларов, сообщили в полиции Еврейской автономной области.
Сначала женщине настойчиво звонили с разных номеров. Когда она ответила, незнакомка представилась брокером Алиной и предложила получать лёгкий доход от инвестиций. Затем она передала уже смягчившуюся клиентку «куратору» по имени Даниил.
Лжеброкер убедил сельчанку оформить кредит на 300 тысяч рублей и перевести всю сумму по указанным реквизитам якобы на новый торговый счёт. Затем ей предложили установить специальное приложение, где на балансе сразу появились виртуальные полторы тысячи долларов.
Вывести деньги не удалось. «Консультант» заявил, что сначала необходимо заплатить страховку в размере пяти тысяч долларов и привлечь доверенное лицо. Женщина рассказала о происходящем супругу, который сразу распознал мошенническую схему и обратился в полицию.
По факту хищения возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ. Полицейские устанавливают людей, скрывавшихся под именами брокера и куратора.