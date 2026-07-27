Министр Алиханов высказался о росте модной индустрии России

При этом российский рынок одежды продолжает быстро перестраиваться. Как ранее писал KP.RU, за 2025 год в стране закрылось 12% магазинов одежды. За два года доля офлайн-точек в продажах сократилась с 73% до 51%. Почти половина одежды теперь продается через маркетплейсы.