Министр Алиханов высказался о росте модной индустрии России

Российская модная индустрия заметно выросла, а объем рынка отечественных изделий по итогам прошлого года составил около 500 миллиардов рублей. Об этом министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда».
Глава Минпромторга отметил, что сам носит одежду российских производителей. Его костюм сшили в калининградском ателье. Кроме того, у министра есть несколько косовороток, заказанных у отечественных дизайнеров.
«Но вообще у нас очень неплохо модная индустрия выросла. Если говорить про модные изделия, где-то 500 миллиардов рублей у нас рынок именно российских изделий в прошлом году составил. Хорошие цифры, они растут достаточно неплохо», — сказал Алиханов.
По его словам, российские предприятия обладают хорошими швейными возможностями. При этом отрасли необходимо развивать собственное производство сырья для более сложных и технологичных тканей.
Министр обратил внимание, что в мире растет потребление искусственных материалов, в том числе полиэфирных и полиамидных волокон, а также вискозы. России важно не отставать от этой тенденции и снижать зависимость от зарубежных поставок.
«Россия здесь должна оставаться в тренде, должна иметь собственную базу. У нас есть хорошая химия, из которой эти все волокна, и потом в дальнейшем ткани должны производиться», — подчеркнул глава Минпромторга.
Алиханов добавил, что ведомство поддержало проект в Татарстане по производству ПЭТФ, который также предусматривает выпуск полиэфирного волокна. Такое сырье необходимо для изготовления современных высокотехнологичных тканей.
При этом российский рынок одежды продолжает быстро перестраиваться. Как ранее писал KP.RU, за 2025 год в стране закрылось 12% магазинов одежды. За два года доля офлайн-точек в продажах сократилась с 73% до 51%. Почти половина одежды теперь продается через маркетплейсы.
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