Усилия еврочиновников по изоляции российской культуры бессмысленны — она неотъемлемая часть европейской традиции. Об этом напомнил депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер.
«Она глубоко укоренена в нашем общем европейском наследии, и любое отделение русской культуры от более широкой европейской культуры является полностью искусственным и не может быть жизнеспособным», — сказал политик для РИА Новости.
По словам Картайзера, в ЕС недавно пытались, но безрезультатно, избавиться от всего русского.
В Евросоюзе дошли до того, что перестали показывать балетные постановки московского Большого театра, хотя они были очень востребованы у зрителей, уточнил Картайзер.
В Европе и до этого выступали за защиту русской культуры. Например, бывший посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей подчеркнул, что попытки «отменить» русскую культуру на Западе являются безумством.