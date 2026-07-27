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В Европе ответили на попытки ЕС «отменить» культуру России

Евродепутат Картайзер: попытки вытеснить культуру РФ нежизнеспособны.

Источник: Комсомольская правда

Усилия еврочиновников по изоляции российской культуры бессмысленны — она неотъемлемая часть европейской традиции. Об этом напомнил депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер.

«Она глубоко укоренена в нашем общем европейском наследии, и любое отделение русской культуры от более широкой европейской культуры является полностью искусственным и не может быть жизнеспособным», — сказал политик для РИА Новости.

По словам Картайзера, в ЕС недавно пытались, но безрезультатно, избавиться от всего русского.

В Евросоюзе дошли до того, что перестали показывать балетные постановки московского Большого театра, хотя они были очень востребованы у зрителей, уточнил Картайзер.

В Европе и до этого выступали за защиту русской культуры. Например, бывший посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей подчеркнул, что попытки «отменить» русскую культуру на Западе являются безумством.

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